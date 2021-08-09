Депутат Свищёв высказался об отношении иностранцев к сборной России на ОИ

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Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался об отношении иностранных спортсменов к сборной России на летней Олимпиаде в Токио.
Депутат Свищёв высказался об отношении иностранцев к сборной России на ОИ
  • РИА Новости

«К сожалению, Олимпийские игры в Токио показали, что многие иностранные делегации, руководители национальных антидопинговых агентств и даже зачастую спортсмены вообще не хотят видеть нашу страну на крупных международных соревнованиях», — цитирует Свищёва Sport24.

По его словам, иностранные функционеры и спортсмены в открытую об этом заявляют и не стесняются оскорблять россиян.

«Как, например, глава USADA, который назвал наши победы фильмом ужасов. То есть люди всё чаще и чаще поддаются той истерии вокруг России и хотят, чтобы нас навсегда дисквалифицировали и не допускали к соревнованиям», — заключил Свищёв.

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова журналиста Владимира Познера о наказании России на Олимпиаде.

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