Министр спорта: перед сборной России не ставят медальных планов на Паралимпиаде

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что национальная команда отправляется в Токио на Паралимпийские игры без медальных планов и задач.
Министр спорта: перед сборной России не ставят медальных планов на Паралимпиаде
  • РИА Новости

«Не ставим медальных планов и задач. Главное, чтобы спортсмены были здоровы и в тяжёлых условиях (а это и климатические условия и все сложности, связанные с COVID-19) показали максимум своих возможностей в честной борьбе, показали, что они достойные сыны и дочери нашей страны», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации вошли 432 человека, в том числе 241 спортсмен. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включённых в программу Паралимпийских игр.

Ранее сообщалось, что в состав сборной России на Паралимпиаду в Токио вошёл 241 спортсмен.

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