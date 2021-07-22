В состав сборной России на Паралимпиаду в Токио вошёл 241 спортсмен

Временно исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил численность российской делегации на предстоящие летние Паралимпийские игры в Токио.

По словам Рожкова, которые передаёт ТАСС, в состав делегации вошли 430 человек, из которых 241 — спортсмены: 129 мужчин и 112 женщин.

«Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включённых в программу Игр. Мы впервые будем участвовать в бадминтоне, бочче, гребле на байдарках и каноэ, триатлоне, тхэквондо, а также соревнованиях среди женщин в голболе и волейболе сидя», — добавил Рожков.

Паралимпиада в Токио пройдёт с 24 августа по 5 сентября.

Ранее сообщалось, что церемонию открытия Олимпиады в Токио посетят 950 человек.