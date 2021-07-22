Церемонию открытия Олимпиады в Токио посетят 950 человек

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Председатель оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Хидэмаса Накамура назвал число официальных лиц, которые будут присутствовать на церемонии открытия соревнований.
Церемонию открытия Олимпиады в Токио посетят 950 человек
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Число официальных лиц на церемонии открытия составит 950 человек», — цитирует Накамуру ТАСС.

По словам председателя оргкомитета на церемонии открытия Олимпийских игр будут приняты меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Начало — в 14:00 по мск.

Ранее в оргкомитете Олимпиады в Токио не исключили возможную отмену соревнований.

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