Церемонию открытия Олимпиады в Токио посетят 950 человек
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«Число официальных лиц на церемонии открытия составит 950 человек», — цитирует Накамуру ТАСС.
По словам председателя оргкомитета на церемонии открытия Олимпийских игр будут приняты меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Начало — в 14:00 по мск.
Ранее в оргкомитете Олимпиады в Токио не исключили возможную отмену соревнований.