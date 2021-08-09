ESPN поместил сборную России на третье место в медальном зачёте ОИ в Токио

Американский канал ESPN поместил сборную России на третье место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио.

ESPN опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост, в котором российская команда располагается сразу за США и Китаем, хотя уступает по золотым медалям Японии и Великобритании.

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.

Ранее сообщалось, что рейс с российскими олимпийцами вылетел из Токио в Москву.