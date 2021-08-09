ESPN поместил сборную России на третье место в медальном зачёте ОИ в Токио

Короткая ссылка
Американский канал ESPN поместил сборную России на третье место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио.
ESPN поместил сборную России на третье место в медальном зачёте ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ESPN опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост, в котором российская команда располагается сразу за США и Китаем, хотя уступает по золотым медалям Японии и Великобритании.

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.

Ранее сообщалось, что рейс с российскими олимпийцами вылетел из Токио в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить