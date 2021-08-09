ESPN поместил сборную России на третье место в медальном зачёте ОИ в Токио
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ESPN опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост, в котором российская команда располагается сразу за США и Китаем, хотя уступает по золотым медалям Японии и Великобритании.
Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.
Ранее сообщалось, что рейс с российскими олимпийцами вылетел из Токио в Москву.
Team USA is bringing home the most golds and most total medals 🇺🇸 pic.twitter.com/RIMiuxG3r2— ESPN (@espn) August 8, 2021