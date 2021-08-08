Шварц назвал заслуженной победу «Динамо» над ЦСКА

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о победе своей команды в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над ЦСКА.
Шварц назвал заслуженной победу «Динамо» над ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Интенсивная игра. Первые 20 минут встречи не удавалось войти в игру. Допустили много простых ошибок и потерь мяча. Результат — пропущенный мяч. Начиная со второго тайма мы внесли коррективы. Пас стал точнее, увеличилась скорость передач. Стали играть агрессивнее, давить на соперника, играть смело, в высокий прессинг. Заслуженно забили дважды и победили. Я не стал бы сравнивать ЦСКА прошлого сезона и этого, не моя задача давать такие оценки. В перерыве сегодня пообщались с ребятами и сказали, что встреча прошлого сезона проходила в том же ключе. Проигрывали после первого тайма, затем сделали корректировки и перевернули игру во втором тайме», — сказал Шварц после матча.

Ранее сообщалось, что дубль Фомина помог «Динамо» обыграть ЦСКА в матче РПЛ.

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