Норманн рассказал о впечатлениях от работы под руководством Сёмина

Короткая ссылка
Полузащитник ФК «Ростов» Матиас Норманн поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Юрием Сёминым.
Норманн рассказал о впечатлениях от работы под руководством Сёмина
  • © Пресс-служба ФК «Ростов»

«У меня очень хорошие впечатления от работы с Юрием Сёминым. Прошла всего неделя, строим новые взаимоотношения. Мы работаем, верим в успех. Нужна командная химия, новые лидеры», — цитирует слова Норманна пресс-служба «Ростова».

Юрий Сёмин возглавил «Ростов» 4 августа, сменив на этом посту Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России.

Ранее Сёмин назвал закономерной ничью «Ростова» с «Химками».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить