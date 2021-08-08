Норманн рассказал о впечатлениях от работы под руководством Сёмина
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«У меня очень хорошие впечатления от работы с Юрием Сёминым. Прошла всего неделя, строим новые взаимоотношения. Мы работаем, верим в успех. Нужна командная химия, новые лидеры», — цитирует слова Норманна пресс-служба «Ростова».
Юрий Сёмин возглавил «Ростов» 4 августа, сменив на этом посту Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России.
Ранее Сёмин назвал закономерной ничью «Ростова» с «Химками».