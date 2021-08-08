Сёмин назвал закономерной ничью «Ростова» с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился своими впечатлениями от матча третьего тура Российской премьер-лиги с «Химками» (1:1).

«Хороший первый тайм, по ходу которого мы имели преимущество, хорошо вступали в борьбу после потери мяча. Это было минут 40. Не забили в хороший момент, который был у Кэнто Хасимото. Начало второго тайма провели неправильно, надо было продолжать давить соперника. Очень странный пенальти был назначен в наши ворота, футболист уже пробил. Результат матча, на мой взгляд, закономерный. Единственное, что мне не понравилось сегодня, — это подключение крайних защитников в атаку», — заявил Сёмин после матча.

Семин возглавил «Ростов» 4 августа, подписав с клубом двухлетний контракт. Во главе команды 74-летний специалист сменил Валерия Карпина, который принял решение сосредоточиться на работе в сборной России.

Ранее сообщалось, что «Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче при Сёмине.