Сёмин назвал закономерной ничью «Ростова» с «Химками»

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Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился своими впечатлениями от матча третьего тура Российской премьер-лиги с «Химками» (1:1).
Сёмин назвал закономерной ничью «Ростова» с «Химками»
  • Reuters

«Хороший первый тайм, по ходу которого мы имели преимущество, хорошо вступали в борьбу после потери мяча. Это было минут 40. Не забили в хороший момент, который был у Кэнто Хасимото. Начало второго тайма провели неправильно, надо было продолжать давить соперника. Очень странный пенальти был назначен в наши ворота, футболист уже пробил. Результат матча, на мой взгляд, закономерный. Единственное, что мне не понравилось сегодня, — это подключение крайних защитников в атаку», — заявил Сёмин после матча.

Семин возглавил «Ростов» 4 августа, подписав с клубом двухлетний контракт. Во главе команды 74-летний специалист сменил Валерия Карпина, который принял решение сосредоточиться на работе в сборной России.

Ранее сообщалось, что «Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче при Сёмине.

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