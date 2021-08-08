Линекер предложил проводить Олимпийские игры каждые два года

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер призвал чаще проводить Олимпийские игры.

«Я считаю, что Олимпийские игры нужно проводить каждые два года. Дайте травмированным или больным спортсменам ещё один шанс посоревноваться на пике формы. Это так же здорово смотреть, как чемпионат мира. Так почему бы 6не проводить Олимпиаду чаще? Уменьшит ли это интерес? Ни в коем случае. Чем больше, тем лучше», — написал в Twitter Линекер.

В настоящее время летние и зимние Олимпиады проходят раз в четыре года.

Ранее сообщалось, что японские болельщики возмутились судейством на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике.