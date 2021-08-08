Поветкин поздравил российских боксёров с успешным выступлением на ОИ в Токио

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин прокомментировал выступление сборной России на Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю российскую команду с отличным выступлением на Олимпийских играх в Токио. Все молодцы! Все старались, боролись за победу до конца! Это большое достижение. Благодаря вам российский бокс остаётся одним из сильнейших в мире», — написал Поветкин в своём Instagram.

Из российских боксёров золотую медаль в Токио завоевал Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг), серебро у Муслима Гаджимагомедова (до 91 кг), а обладателями бронзовых наград стали Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Ранее Валуев выразил мнение, что Олимпийские игры для России прошли успешно.