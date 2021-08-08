Месси признался, что не был готов к уходу из «Барселоны» и хотел остаться

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Аргентинский нападающий Лионель Месси во время прощальной пресс-конференции прокомментировал свой уход из «Барселоны».
Месси признался, что не был готов к уходу из «Барселоны» и хотел остаться
  • Reuters

«Не знаю, смогу ли я начать говорить. Последние несколько дней я думал и размышлял о том, что могу сказать здесь. Я был в ступоре и нахожусь в нём до сих пор. Это очень сложно после всего этого долгого пути. Я не был готов. Год, когда случилась вся эта история с бюрофаксом, остался в прошлом. Но я не хотел уходить в этом году», — приводит слова Месси Sport.es.

По его словам, он был убеждён, что хочет остаться в «Барселоне», так как это его дом, а жизнь в столице Каталонии была для него чудесной.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом, а 5 августа сине-гранатовые объявили, что он не останется в команде.

Ранее сообщалось, что Месси расплакался на пресс-конференции, посвящённой его уходу из «Барселоны».

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