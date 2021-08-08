Месси расплакался на пресс-конференции, посвящённой его уходу из «Барселоны»

Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог сдержать слёз на пресс-конференции, посвящённой его уходу из испанского футбольного клуба «Барселона».

Перед началом своего выступления игрок расплакался, а журналисты поддержали его аплодисментами.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом, а 5 августа сине-гранатовые объявили, что он не останется в команде.

Ранее президент «Барселоны» заявил о переходе Месси в ПСЖ.