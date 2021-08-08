Президент «Барселоны» заявил о переходе Месси в ПСЖ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что аргентинский нападающий Лионель Месси перейдёт в «Пари Сен-Жермен».

«Лионель перейдёт в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы Месси остался в «Барселоне», но этого не произойдёт. Я сделал всё возможное для того, чтобы он остался», — цитирует Лапорту Tuttomercatoweb.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее брат владельца ПСЖ заявил о завершении переговоров с Месси.