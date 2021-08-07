Брат владельца ПСЖ заявил о завершении переговоров с Месси

Короткая ссылка
Брат владельца футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Халифа бен Хамад Аль-Тани заявил о завершении переговоров с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Переговоры официально завершены. Анонс будет позже», — написал Халифа Бен Хамад Аль-Тани на своей странице в Twitter.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которого выступает с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Аль-Садд» предложил Месси трёхлетний контракт на €1 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить