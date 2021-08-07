Брат владельца ПСЖ заявил о завершении переговоров с Месси

Брат владельца футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Халифа бен Хамад Аль-Тани заявил о завершении переговоров с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Переговоры официально завершены. Анонс будет позже», — написал Халифа Бен Хамад Аль-Тани на своей странице в Twitter.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi#Paris_Saint_Germainpic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которого выступает с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Аль-Садд» предложил Месси трёхлетний контракт на €1 млрд.