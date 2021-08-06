Источник: «Аль-Садд» предложил Месси трёхлетний контракт на €1 млрд

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Катарский клуб «Аль-Садд» сделал предложение аргентинскому форварду Лионелю Месси, который в настоящее время находится в статусе свободного агента.
Источник: «Аль-Садд» предложил Месси трёхлетний контракт на €1 млрд
  • Reuters

Об этом сообщает 101 Great Goals. По информации источника, «Аль-Садд» предложил Месси трёхлетний контракт на €1 млрд.

34-летний аргентинец пребывает в статусе свободного агента после того, как 30 июня истёк его контракт с «Барселоной». Стороны не сумели договориться о его продлении из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

«Аль-Садд» тренирует бывший одноклубник Месси по «Барселоне» Хави.

Ранее источник сообщил о переговорах Месси с ПСЖ.

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