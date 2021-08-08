Гимнастка Татарева: мы уже всё понимали после первого вида

Российская гимнастка Анастасия Татарева поделилась мнением о серебряных медалях сборной России по художественной гимнастике в соревнованиях группового многоборья на летних Олимпийских играх в Токио.

«После первого вида нам все говорили бороться до конца и делать всё, что от нас зависит, несмотря на то что мы уже всё понимали. Мы вышли и показали свою программу, сделали своё дело, не обращая внимания ни на что», — цитирует Татареву пресс-служба Олимпийского комитета России.

Российские гимнастки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой по итогам двух упражнений набрали в сумме 90,400 балла и завоевали серебряные медали.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике впервые с 2000 года уступила золото ОИ в групповом многоборье.