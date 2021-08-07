Кержаков: приятно, что тренерский дебют против «Спартака» оказался удачным

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:1).

«Матч сложился для нас тяжело. Я благодарен ребятам, что выдержали ту модель, которую мы планировали использовать, готовясь к игре. Результатом доволен. Очень приятно, что дебют против «Спартака» оказался удачным, как и первый матч во время профессиональной карьеры. Я благодарю болельщиков, которые приехали — их было очень хорошо слышно. О Миладиновиче знаю только то, что у него рваная травма головы. Надеюсь, она не серьёзна», — сказал Кержаков после матча.

38-летний специалист проводит свой первый сезон в качестве главного тренера команды РПЛ.

Ранее Витория объяснил, почему «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду».