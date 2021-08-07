«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» и добыл первую победу в сезоне

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В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов».
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» и добыл первую победу в сезоне
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Встреча, проходившая на стадионе «Арсенал» в Туле, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

У команды победителей забивали Зурико Давиташвили и Даниил Хлусевич. У гостей отличился Иван Сергеев, реализовавший пенальти.

«Арсенал» набрал первые очки в новом сезоне. «Крылья Советов» проиграли третий матч подряд.

Ранее сообщалось, что дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Краснодар» в третьем туре РПЛ.

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