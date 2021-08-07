Хоркина — о результатах финала ОИ по художественной гимнастике: тяжело говорить

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала итоги соревнований в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
Хоркина — о результатах финала ОИ по художественной гимнастике: тяжело говорить
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«Тяжело говорить, потому что только успокоилась. Очень тяжело. Ошибаться нельзя, очень многие научились делать гимнастику. Конечно, конкуренция просто невероятная, как и у мальчиков в спортивной гимнастике. Побеждает тот, кто идёт без помарок и у кого сильная программа. Всё равно я поздравляю нашу сборную по художественной гимнастике с серебром», — цитирует Хоркину «Спорт-Экспресс».

Она поздравила Дину Аверину с серебром, а также выразила сожаление, что Арина Аверина осталась без медали. 

«С такой потерей, как у девочек из израильской команды... Олимпийским чемпионом нужно становиться без потерь таких, она допустила ошибку в ленте. Конечно, судейство оставляет желать лучшего. Олимпийский чемпион — он без падений, без потерь», — сказала Хоркина.

Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам (107,800 балла) из Израиля.

Ранее депутат Виталий Милонов выразил мнение, что израильской гимнастке стоит отказаться от золота Олимпиады.

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