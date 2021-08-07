Милонов считает, что израильской гимнастке стоит отказаться от золота Олимпиады

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на итоги соревнований в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Израильтянка выступила отвратительно! Просто стыдно смотреть! Это не лёгкая атлетика, а художественная гимнастика. Россиянам бы такое не простили. Думаю, что спортсменка из Израиля должна отказаться от такого результата. Это будет правильно. Иначе это будет позор. Она победила нечестно», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам (107,800 балла) из Израиля.

Ранее серебряная призёрка ОИ-2016 в личном многоборье Яна Кудрявцева призналась, что шокирована судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде.