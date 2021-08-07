Кудрявцева шокирована судейством в художественной гимнастике на Олимпиаде

Серебряная призёрка ОИ-2016 в личном многоборье Яна Кудрявцева поделилась эмоциями от судейства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Нахожусь сейчас в шоке. Очень расстроена, что так вышло. Болела за наших девочек. Сложно подобрать слова. Я не до конца понимаю новые правила. Надо признать, что израильтянка очень сильная. Мне не показалось, что её как-то неправильно оценивали, давали баллы не по достоинству. Но наша Дина была более чем достойна золотой медали», — цитирует Кудрявцеву «Чемпионат».

Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам (107,800 балла) из Израиля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о судействе в многоборье.