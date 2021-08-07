Винер-Усманова допустила свой уход из сборной России по художественной гимнастике

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова допустила, что может покинуть пост главного тренера национальной команды после Олимпиады в Токио.

«Всё дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам (107,800 балла) из Израиля.

Ранее Винер-Усманова высказалась о возможных санкциях в отношении судей после многоборья на ОИ.