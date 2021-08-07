Израильская гимнастка Ашрам уронила ленту в ходе выступления на ОИ в Токио

Израильская гимнастка Линой Ашрам допустила ошибку в ходе исполнения упражнения с лентой в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио.

В ходе выступления израильтянка допустила ошибку. В ходе исполнения одного из элементов Ашрам уронила ленту.

Тем не менее за своё выступление в этом виде программы Ашрам получила 23,3 балла, что позволяет ей занимать промежуточное первое место.

Ранее четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова поделилась мнением по поводу судейства в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.