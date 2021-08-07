Израильская гимнастка Ашрам уронила ленту в ходе выступления на ОИ в Токио
- Reuters
В ходе выступления израильтянка допустила ошибку. В ходе исполнения одного из элементов Ашрам уронила ленту.
Тем не менее за своё выступление в этом виде программы Ашрам получила 23,3 балла, что позволяет ей занимать промежуточное первое место.
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