Солдатова: такие низкие оценки у Арины Авериной в многоборье просто непонятны 

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова поделилась мнением по поводу судейства в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Здесь пока сложно комментировать что-либо, потому что обычно мы исходим из того, что судьи всегда правы. Но сейчас действительно непонятная ситуация с Ариной. Вчера в квалификации она получала баллы гораздо выше, а сегодня у неё прекрасное исполнение, лучше, чем вчера, и такие низкие оценки просто непонятны», — приводит слова Солдатовой «Матч ТВ».

Она также отметила, что в России не принято продавать протесты на результаты, но на сегодняшних соревнованиях это уже было сделано несколько раз.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины уступают израильской гимнастке после трёх упражнений в многоборье на ОИ.