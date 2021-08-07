Запрос на пересмотр оценки Арины Авериной в финале ОИ не был удовлетворён
Запрос на пересмотр оценки россиянки Арины Авериной в упражнении с мячом в финале соревнований по художественной гимнастике в женском многоборье на летних Олимпийских играх в Токио не был удовлетворён.
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
Россиянка получила за выступление 27,900 балла.
После этого был подан запрос на пересмотр оценки, однако судьи его не удовлетворили.
Ранее сообщалось, что сёстры Аверины заняли первые два места в квалификации личного многоборья ОИ в Токио.
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