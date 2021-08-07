Запрос на пересмотр оценки Арины Авериной в финале ОИ не был удовлетворён

Запрос на пересмотр оценки россиянки Арины Авериной в упражнении с мячом в финале соревнований по художественной гимнастике в женском многоборье на летних Олимпийских играх в Токио не был удовлетворён.

Россиянка получила за выступление 27,900 балла.

После этого был подан запрос на пересмотр оценки, однако судьи его не удовлетворили.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины заняли первые два места в квалификации личного многоборья ОИ в Токио.