Поздняков: отсутствие допинговых случаев в сборной России на ОИ в Токио — результат работы последних лет

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что отсутствие допинговых случаев в сборной России на летних Олимпийских играх в Токио является результатом работы последних лет.

«Отсутствие допинговых случаев в сборной России — результат той работы, которая была проделана в последние годы. Я поздравляю с этим спортивное сообщество: Минспорт, РУСАДА, ФМБА, которые на протяжении всего этого времени в силу своих возможностей боролись с негативными проявлениями в российском спорте», — заявил Поздняков на пресс-конференции.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятую строчку в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Ранее Поздняков заявил, что ни один российский спортсмен не заболел COVID-19 на ОИ в Токио.