Кашшаи высказался о назначении Карасёва на матч за Суперкубок УЕФА

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал назначение бригады Сергея Карасёва на матч за Суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом».
Кашшаи высказался о назначении Карасёва на матч за Суперкубок УЕФА
  • РИА Новости

«Сегодня отличный день для российского судейства. Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина работали финал Олимпиады в Токио, а УЕФА назначил Сергея Карасёва, Игоря Демешко и Максима Гаврилина на матч за Суперкубок! Мы гордимся российскими судьями, которые доказали, что у наших арбитров есть потенциал для работы на топ-матчах. Евро-2020, Олимпийские игры и Суперкубок УЕФА являются большим достижением для российских судей и Российского футбольного союза. Это говорит о том, что ФИФА и УЕФА успешно оценивают новый подход и реформы судейства, которые реализует в РФС Ашот Хачатурянц», — цитирует Кашшаи пресс-служба РФС.

Матч за Суперкубок УЕФА состоится 11 августа в Белфасте. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Карасёв обслужит матч за Суперкубок УЕФА.

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