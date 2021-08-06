Матыцин назвал историческими результаты российских спортсменов на Играх в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин оценил выступление отечественных спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

«Прежде всего хочу от имени всей России поблагодарить наших спортсменов, тренеров и всю команду, которая в очень непростых условиях готовилась к Олимпиаде и сейчас выступает, показывая, с моей точки зрения, выдающиеся достижения. Можно сказать, исторические. Широкий спектр наград по многим видам спорта, поэтому мы удовлетворены результатом. Я считаю выступления успешными. На этих Играх и на зимних в Пекине национальный флаг России не будет подниматься в честь побед наших спортсменов, и гимн также не будет звучать. Но мы всегда говорим и верим в это, и спортсмены, самое главное, в это верят, понимают, что гимн, любовь и патриотизм — это внутренние ощущения. Мы знаем, что российские спортсмены всегда демонстрировали пример проявления героизма в самых сложных условиях. Потому не думаю, что здесь какие-то факторы очень негативно повлияли на выступления спортсменов. Они мотивировали их», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 1».

После 14 дней Игр россияне завоевали 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды.

Ранее Матыцин поздравил Сидорову с серебряной медалью Олимпийских игр.