В МОК воздержались от комментариев относительно допинга у бразильской волейболистки

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Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) воздержалась от комментариев о последствиях антидопингового нарушения в женской волейбольной сборной Бразилии на Играх в Токио.
В МОК воздержались от комментариев относительно допинга у бразильской волейболистки
  • Reuters

В ответ на вопрос издания «Спорт-Экспресс», могут ли результаты олимпийского волейбольного турнира быть пересмотрены, в МОК сообщили, что вопрос следует перенаправить в Международную федерацию волейбола (FIVB), «поскольку они ответственны за своё соревнование и результаты».

6 августа стало известно, что допинг был обнаружен у игрока Тандары Кайшеты, которая в четвертьфинале против сборной России набрала шесть очков. Затем бразильянки обыграли Корею и вышли в финал Олимпиады — однако уже без Кайшеты.

Ранее волейболистка сборной России выразила готовность переиграть матч с Бразилией.

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