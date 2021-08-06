Волейболистка сборной России выразила готовность переиграть матч с Бразилией

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Диагональная сборной России Наталия Гончарова отреагировала на ситуацию с допингом у бразильской волейболистки Тандары Кайшеты.
Волейболистка сборной России выразила готовность переиграть матч с Бразилией
  • Reuters

«Должны быть чёткие понятные правила насчёт объявления о нарушениях антидопинговых правил. Если эту пробу брали 7 июля, то почему только сейчас объявили о её результате и не отстраняли игрока раньше, до Олимпиады?» — цитирует Гончарову РИА Новости.

Она отметила, что бразильянка провела с положительной допинг-пробой целых шесть матчей на Играх. По словам россиянки, её расстраивает отсутствие чётких правил на этот счёт.

«А так мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал с Бразилией», — добавила Гончарова.

6 августа Кайшета была временно отстранена от Олимпиады из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что матч с участием сборной России не будет переигран, несмотря на допинг у бразильской волейболистки.

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