Орлов назвал Жиго и Джикию главными проблемами «Спартака»

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказал мнение о поражении московского «Спартака» от португальской «Бенфики» (0:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Спартак» выглядел достойно в игре с «Бенфикой». Но мог проиграть и 0:5. Я говорил, что самая слабая позиция — это защита. Вот эти двое — Жиго и Джикия — это самая большая проблема «Спартака». Можно было бы других защитников приобрести. У них средства есть. Жиго хороший, но авантюрист. Всё время лезет вперёд, бежит, не успевает. Джикия тоже. «Спартаку» нужно сделать оборону, потому что мы видим: всё-таки команда бежит, ребята стараются. Правда, абсолютно бесполезным стал Зобнин. Он с мячом не умеет работать», — приводит слова Орлова «Эхо Москвы».

Ранее Салихова предложила бывшему спортивному директору «Спартака» Попову провести пресс-конференцию.