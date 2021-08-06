Салихова предложила бывшему спортивному директору «Спартака» Попову провести пресс-конференцию

Жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила бывшему спортивному директору клуба Дмитрию Попову провести общую пресс-конференцию.

«Дмитрий Львович, в сентябре при журналистах о каждой ситуации поговорим. Я не хочу выкладывать то, что он писал об игроках и о тренере. Я вам обоим кивала и поддакивала, выясняя, кто за тренера в клубе, а кто действует в стиле Шамиля Газизова. Оборотней и вампиров вычисляла. Обязательное условие — приходить трезвым», — написала Салихова в своём Telegram-канале.

Попов в своих социальных сетях критикует Салихову. 54-летний менеджер также считает что Салихова своими действиями вредит клубу.

Ранее Салихова назвала истерикой заявление спортивного директора «Спартака» об уходе.