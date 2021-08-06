СМИ: Владелец «Челси» Абрамович провёл встречу с представителями Месси

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Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович провёл встречу с представителями бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
СМИ: Владелец «Челси» Абрамович провёл встречу с представителями Месси
  • Reuters

Об этом сообщает AS. По информации источника, российский бизнесмен хотел бы видеть аргентинского футболиста в лондонском клубе.

5 августа «Барселона» объявила, что контракт с аргентинцем, который истёк 30 июня, не будет продлён. 34-летний футболист был в структуре «Барселоны» с 2000 года. В составе команды он выиграл десять титулов чемпиона Испании, семь Кубков и восемь Суперкубков страны, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее «Аль-Садд» предложил Месси трёхлетний контракт на €1 млрд.

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