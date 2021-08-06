Анатолий Кузичев прокомментировал обвинения МОК в связи с пародией на тяжелоатлетку-трансгендера Лорел Хаббард

Журналист и ведущий Анатолий Кузичев в беседе с RT прокомментировал ситуацию с пародией в эфире программы «Время покажет» на трансгендерную спортсменку Лорел Хаббард.

«Я лично от Международного олимпийского комитета ничего не получал, но, собственно, я с ними никаких договоров не подписывал, чтобы быть им чем-то обязанным. Присяг не принимал. И под хартиями тоже не подписывался. Тем не менее мне не очень понятна суть претензии. Там везде звучит (по крайней мере в публикациях) слово «оскорбление», чего не было. Была, конечно, насмешка, не будем лукавить. Был смех, конечно же», — уточнил Кузичев.

Ведущий добавил, что своей пародией он выразил не только своё отношение к происходящему, но и отношение соперниц новозеландской спортсменки.

«Я ещё и отражал мнение соперниц Лорел Хаббард — недавнего мужчины — по этому тяжелоатлетическому подиуму. Именно её соперницы, профессиональные спортсменки, возмутились этой ситуацией. Она им тоже показалась нелепой и безумной. Соответственно, это безумие, эту несправедливость вопиющую я и отразил в этом демарше. Мне кажется, кто-то должен был это сказать, кто-то должен был это сделать. Потому что король на самом деле голый, и я оказался тем самым мальчиком, который на это обратил внимание прогрессивной общественности», — заключил собеседник RT.

Ранее Международный олимпийский комитет подверг критике сюжеты российских телеканалов о новозеландской тяжелоатлетке-трансгендере Лорел Хаббард, которая выступила на Олимпиаде в Токио.

Раньше Хаббард выступала среди мужчин, но после операции по смене пола стала соревноваться с женщинами. Её участие в Олимпийских играх в Токио вызвало большой резонанс.