В МОК отреагировали на сюжеты российских телеканалов о тяжелоатлетке-трансгендере

Международный олимпийский комитет (МОК) подверг критике сюжеты российских телеканалов о новозеландской тяжелоатлетке-трансгендере Лорел Хаббард, которая выступила на Олимпиаде в Токио.

«Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх. Мы связывались с нашим официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии, и принимаем соответствующие меры. Мы приветствуем то, что Токио-2020 стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр», — приводит заявление МОК BBC.

Раньше Хаббард выступала среди мужчин, но после операции по смене пола стала соревноваться с женщинами. Её участие в Олимпийских играх в Токио вызвало большой резонанс.

Ранее сообщалось, что тяжелоатлетка-трансгендер не выполнила ни одной попытки на Олимпиаде в Токио.