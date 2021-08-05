В МОК отреагировали на сюжеты российских телеканалов о тяжелоатлетке-трансгендере
«Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх. Мы связывались с нашим официальным телевещателем в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии, и принимаем соответствующие меры. Мы приветствуем то, что Токио-2020 стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр», — приводит заявление МОК BBC.
Раньше Хаббард выступала среди мужчин, но после операции по смене пола стала соревноваться с женщинами. Её участие в Олимпийских играх в Токио вызвало большой резонанс.
Ранее сообщалось, что тяжелоатлетка-трансгендер не выполнила ни одной попытки на Олимпиаде в Токио.