Глава Федерации велосипедного спорта России считает, что проект по подготовке спортсменок работает

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов считает, что бронзовая медаль российских велогонщиц в мэдисоне на Олимпийских играх в Токио показывает, что отлично сработал проект по подготовке спортсменок.

«Тот путь, который мы избрали пару лет назад, предусмотрев создание такой базы для соревновательной подготовки, — этот проект сработал. Так что я вдвойне рад. Да, это отчасти сенсационная медаль, тем она и дорога. Но, с другой стороны, и закономерна тоже», — цитирует Екимова ТАСС.

Глава ФВСР признался, что для него бронза россиянок особенно дорога.

«Потому что я сам приложил к ней определённые усилия, как и федерация. Был создан проект по подготовке, российско-швейцарская команда Cogeas, где Гульназ в этом году проехала немало соревнований. Мария в этом проекте была в прошлом году, в этом году оказалась в итальянской команде», — рассказал Екимов.

Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская заняли третье место в мэдисоне. Золотые награды выиграли британки Кэти Арчибальд и Лора Кенни, серебряные — датчанки Амали Дидериксен и Джули Лет.

Ранее сообщалось, что Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение отстранить от работы тренера сборной Германии по велоспорту на шоссе Патрика Мостера за расистские высказывания на Олимпийских играх в Токио.