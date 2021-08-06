Международный союз велосипедистов отстранил от работы немецкого тренера за расистские высказывания
- Reuters
Отстранение 54-летнего тренера рассчитано до 31 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба (UCI).
28 июля в ходе мужского заезда с раздельным стартом на Олимпиаде в Токио Мостер, стараясь подбодрить велогонщика сборной Николаса Арндта, который преследовал спортсменов из Алжира и Эритреи, назвал их «погонщиками верблюдов».
Ранее сообщалось, что немецкого тренера обязали покинуть Олимпиаду в Токио.