Международный союз велосипедистов отстранил от работы немецкого тренера за расистские высказывания

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Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение отстранить от работы тренера сборной Германии по велоспорту на шоссе Патрика Мостера за расистские высказывания на Олимпийских играх в Токио.
Международный союз велосипедистов отстранил от работы немецкого тренера за расистские высказывания
  • Reuters

Отстранение 54-летнего тренера рассчитано до 31 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба (UCI).

28 июля в ходе мужского заезда с раздельным стартом на Олимпиаде в Токио Мостер, стараясь подбодрить велогонщика сборной Николаса Арндта, который преследовал спортсменов из Алжира и Эритреи, назвал их «погонщиками верблюдов».

Ранее сообщалось, что немецкого тренера обязали покинуть Олимпиаду в Токио.

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