Международный союз велосипедистов отстранил от работы немецкого тренера за расистские высказывания

Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение отстранить от работы тренера сборной Германии по велоспорту на шоссе Патрика Мостера за расистские высказывания на Олимпийских играх в Токио.

Reuters