Немецкого тренера обязали покинуть Олимпиаду в Токио из-за расистского скандала

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Директор и тренер сборной Германии по велоспорту Патрик Мостер отстранён от работы и в ближайшее время вынужден покинуть Олимпийские игры в Токио.
Немецкого тренера обязали покинуть Олимпиаду в Токио из-за расистского скандала
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Германии (DOSB).

«Мы по-прежнему убеждены в искренности его публичных извинений за расистские высказывания. Однако своими репликами Мостер нарушил олимпийские ценности. Честная игра, уважение и терпимость — основополагающие принципы для сборной Германии», — заявил глава DOSB Альфонс Хёрманн.

По информации ESPN, тренер оскорбил во время шоссейной гонки спортсменов из Алжира и Эритреи фразой «обгоните этих гонщиков на верблюдах».

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены имеют право преклонять колено на Олимпиаде.

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