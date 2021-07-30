Немецкого тренера обязали покинуть Олимпиаду в Токио из-за расистского скандала
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Германии (DOSB).
«Мы по-прежнему убеждены в искренности его публичных извинений за расистские высказывания. Однако своими репликами Мостер нарушил олимпийские ценности. Честная игра, уважение и терпимость — основополагающие принципы для сборной Германии», — заявил глава DOSB Альфонс Хёрманн.
По информации ESPN, тренер оскорбил во время шоссейной гонки спортсменов из Алжира и Эритреи фразой «обгоните этих гонщиков на верблюдах».
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены имеют право преклонять колено на Олимпиаде.