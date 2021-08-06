Mundo Deportivo: «Манчестер Сити» не будет пытаться подписать Месси

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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» не собирается приобретать аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Mundo Deportivo: «Манчестер Сити» не будет пытаться подписать Месси
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, «Сити» не изучает варианты приглашения Месси, так как недавно потратил большие средства на приобретение Джека Грилиша у «Астон Виллы», а также манкунианцы хотят купить форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Таким образом, у «Манчестер Сити» нет денег на зарплату Месси. 

5 августа каталонский клуб официально объявил, что Месси не останется в команде. Соглашение между клубом и игроком истекло в конце июня. Аргентинец является воспитанником «Барсы», он дебютировал за команду в 2003 году.

Ранее Игорь Ледяхов предположил, как изменится игра «Барселоны» без Месси.

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