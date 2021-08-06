Mundo Deportivo: «Манчестер Сити» не будет пытаться подписать Месси
- Reuters
Как сообщает Mundo Deportivo, «Сити» не изучает варианты приглашения Месси, так как недавно потратил большие средства на приобретение Джека Грилиша у «Астон Виллы», а также манкунианцы хотят купить форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Таким образом, у «Манчестер Сити» нет денег на зарплату Месси.
5 августа каталонский клуб официально объявил, что Месси не останется в команде. Соглашение между клубом и игроком истекло в конце июня. Аргентинец является воспитанником «Барсы», он дебютировал за команду в 2003 году.
Ранее Игорь Ледяхов предположил, как изменится игра «Барселоны» без Месси.