Mundo Deportivo: «Манчестер Сити» не будет пытаться подписать Месси

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» не собирается приобретать аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Сити» не изучает варианты приглашения Месси, так как недавно потратил большие средства на приобретение Джека Грилиша у «Астон Виллы», а также манкунианцы хотят купить форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Таким образом, у «Манчестер Сити» нет денег на зарплату Месси.

5 августа каталонский клуб официально объявил, что Месси не останется в команде. Соглашение между клубом и игроком истекло в конце июня. Аргентинец является воспитанником «Барсы», он дебютировал за команду в 2003 году.

Ранее Игорь Ледяхов предположил, как изменится игра «Барселоны» без Месси.