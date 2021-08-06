Боксёр Гаджимагомедов не собирается носить серебряную медаль Олимпиады

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Россиянин Муслим Гаджимагомедов после поражения в финале боксёрского турнира в весовой категории до 91 кг на Олимпиаде в Токио признался, что не будет носить серебряную медаль.
Боксёр Гаджимагомедов не собирается носить серебряную медаль Олимпиады
  • Reuters

«Нет желания её носить. Приезжали за золотой медалью. Я её не выкину, но не на видном месте буду хранить», — цитирует  Гаджимагомедова ТАСС.

В финале 24-летний россиянин проиграл кубинцу Хулио ла Крусу единогласным решением судей — 0:5. Таким образом, Гаджимагомедов стал серебряным призёром Игр, а ла Крус — двукратным олимпийским чемпионом. Третье место разделили бразилец Абнер Тейшейра и новозеландец Дэвид Ньика.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России Виктор Фархутдинов остался недоволен судейством боя Гаджимагомедова.

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