В оргкомитете Игр заявили, что непричастны к лишению аккредитации белорусских тренеров
«Решение принимал МОК, я не могу это комментировать», — цитирует Такаю ТАСС.
Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.
2 августа в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы. Власти Польши выдали гуманитарную визу также и Арсению Зданевичу — мужу белорусской легкоатлетки.
Шимак и Моисевич были лишены аккредитации и выселены из Олимпийской деревни в Токио из-за инцидента с Тимановской.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия после инцидента с Тимановской.