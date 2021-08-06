В оргкомитете Игр заявили, что непричастны к лишению аккредитации белорусских тренеров

Спикер оргкомитета Олимпиады в Токио Маса Такая сообщил, что оргкомитет не причастен к лишению аккредитации белорусских тренеров Артура Шимака и Юрия Моисевича.

«Решение принимал МОК, я не могу это комментировать», — цитирует Такаю ТАСС.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

2 августа в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы. Власти Польши выдали гуманитарную визу также и Арсению Зданевичу — мужу белорусской легкоатлетки.

Шимак и Моисевич были лишены аккредитации и выселены из Олимпийской деревни в Токио из-за инцидента с Тимановской.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия после инцидента с Тимановской.