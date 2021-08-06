В Евросоюзе считают, что Лукашенко нарушил олимпийское перемирие 

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в нарушении олимпийского перемирия после инцидента с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

«Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Однако, ещё одна гордая белоруска была вынуждена бежать из своей страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения олимпийского перемирия», — написал Боррель в Twitter.

Напомним, Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.

2 августа в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы. Власти Польши выдали гуманитарную визу также и Арсению Зданевичу — мужу белорусской легкоатлетки.

Ранее двух белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ-2020 из-за ситуации с Тимановской.