Губерниев подверг критике судей за дисквалификацию ходока Мизинова на Олимпиаде

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации россиянина Василия Мизинова в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км на летних Олимпийских играх в Токио.

Он опубликовал в своём Telegram-канале фото с соревнований и отметил, что на снимке бегут все ходоки, кроме россиянина.

«Посмотрите на фазу полёта! Это запрещено! Но дисквалифицировали Васю Мизинова! Обидно! Он готовился всех ушатать, это было видно! Готов был прекрасно, аж звенел! Но судьи не дали! Жухалы!», — написал Губерниев.

23-летний Мизинов является серебряным призёром чемпионата мира (2019) и бронзовым призёром чемпионата Европы (2018).

Ранее старший тренер сборной России по лёгкой атлетике в группе выносливости Дмитрий Зорин заявил, что ходок Мизинов шёл на олимпийскую медаль до своей дисквалификации.