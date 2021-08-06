СМИ: Месси ведёт переговоры с ПСЖ

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Аргентинский нападающий Лионель Месси на протяжении последних нескольких часов ведёт переговоры с французским футбольным клубом ПСЖ.

Как сообщает журналист Мохамед Бухафси в Twitter, парижский клуб рассчитывает подписать игрока и намерен найти решение.

5 августа «Барселона» официально объявила, что Месси не останется в команде. Говорилось, что клуб и сам футболист хотели продлить контракт, но из-за строгих финансовых правил и ограничений Примеры это оказалось невозможным. Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня 2021 года. 34-летний аргентинец защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры, а за основу он выступал с 2005 года.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» не исключают, что клубу всё же удастся подписать новый контракт с Месси.

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