Источник: в «Барселоне» не исключают, что клубу всё же удастся подписать новый контракт с Месси
Об этом сообщает радиостанция RAC. По информации источника, в каталонском клубе считают ситуацию крайне тяжёлой, но не такой, при которой невозможно найти выход. Боссы «Барселоны» намерены обсудить всё со всеми сторонами.
5 августа каталонский клуб официально объявил, что Месси не останется в команде. Говорилось, что клуб и сам футболист хотели продлить контракт, но из-за строгих финансовых правил и ограничений Примеры это оказалось невозможным. Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня 2021 года. 34-летний аргентинец защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры.
Ранее сообщалось, что ПСЖ не планирует предлагать контракт Месси.