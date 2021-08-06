Источник: в «Барселоне» не исключают, что клубу всё же удастся подписать новый контракт с Месси

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Руководство «Барселоны» не потеряло надежду продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Об этом сообщает радиостанция RAC. По информации источника, в каталонском клубе считают ситуацию крайне тяжёлой, но не такой, при которой невозможно найти выход. Боссы «Барселоны» намерены обсудить всё со всеми сторонами.

5 августа каталонский клуб официально объявил, что Месси не останется в команде. Говорилось, что клуб и сам футболист хотели продлить контракт, но из-за строгих финансовых правил и ограничений Примеры это оказалось невозможным. Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня 2021 года. 34-летний аргентинец защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не планирует предлагать контракт Месси.

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