СМИ: ПСЖ не планирует предлагать контракт Месси

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Аргентинский форвард Лионель Месси, который больше не будет выступать за «Барселону», не представляет интереса для французского ПСЖ.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, парижане отказались от идеи подписать аргентинца. Клубу будет тяжело подписать Месси на тех условиях, которые устроят самого футболиста, из-за высоких налогов во Франции.

34-летний Месси дебютировал за «Барселону» в 2004 году и всю профессиональную карьеру выступал за каталонцев. 5 августа 2021 года клуб объявил, что аргентинец не продлит контракт.

Ранее в «Зените» отреагировали на уход Месси из «Барселоны».

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