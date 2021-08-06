Слуцкий отшутился в ответ на вопрос о проблемах «Рубина» с игровой формой

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на проблемы с формой в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против «Ракува» (0:0).

«У вас экологически чистый дождь, наши номера и футболки не выдержали его. У вас экология лучше. У нас рассчитано на кислотный дождь, а у вас он чистый», — приводит слова Слуцкого клубная пресс-служба.

По ходу первого тайма у ряда игроков «Рубина» начали отклеиваться буквы на футболках, а второй тайм начался с задержкой, поскольку форма казанцев не соответствовала стандартам.

Ответный матч состоится в Казани 12 августа.

Ранее в «Рубине» объяснили, почему у игроков команды возникли проблемы с формой во время матча с «Ракувом».

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