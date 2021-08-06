В «Рубине» объяснили, почему у игроков команды возникли проблемы с формой во время матча с «Ракувом»

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В казанском «Рубине» объяснили проблему с футболками в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против «Ракува».

В первом тайме матча с формы казанцев стали отлетать буквы и отклеиваться номера. На второй тайм некоторые игроки «Рубина» вышли с номерами, которые были нарисованы маркером.

Главный арбитр встречи не разрешил выходить на поле в таком виде, отложив возобновление встречи.

«Есть проблемы с нанесением на экипировке некоторых футболистов, при этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас трудно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины», — цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу казанского клуба.

Ранее сообщалось, что «Ракув» и «Рубин» сыграли вничью в матче Лиги конференций.

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