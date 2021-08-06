Ледяхов предположил, где продолжит карьеру Месси

Бывший тренер «Ахмата» и «Спартака» Игорь Ледяхов предположил, где продолжит карьеру Лионель Месси после ухода из «Барселоны».

«Лионель заиграет в любой команде, поскольку обладает такими индивидуальными качествами, которыми не может похвастать ни один футболист на Земле. Он способен провести на самом высоком уровне ещё года три-четыре... Предположу, что он окажется в Англии в «Манчестер Сити» у своего бывшего наставника Хосепа Гвардиолы. Уверен, руководство манкунианцев не будет против появления такого исполнителя», — заявил специалист в интервью RT.

Ледяхов также не стал исключать варианта с ПСЖ.

«ПСЖ стабильно принимает участие в Лиге чемпионов. Мало того, в двух последних сезонах парижане как минимум добирались до полуфинала, хотя пока так и не смогли завоевать главный еврокубок. Безусловно, выигрыш этого трофея способен стать для Лионеля серьёзной мотивацией. Поэтому ПСЖ — для него тоже отличный вариант», — добавил тренер.

Ранее Ледяхов предположил, как уход Месси из «Барселоны» повлияет на клуб и испанскую Ла Лигу.