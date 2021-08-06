Ледяхов об уходе Месси из «Барселоны»: Ла Лига понесёт очень серьёзные убытки

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Бывший тренер «Ахмата» и «Спартака» Игорь Ледяхов предположил, как уход Лионеля Месси из «Барселоны» повлияет на клуб и испанскую Ла Лигу.
Ледяхов об уходе Месси из «Барселоны»: Ла Лига понесёт очень серьёзные убытки
  • Reuters
  • © Sergio Perez

«В Каталонии вот уже на протяжении 15 лет всё строилось вокруг этого исполнителя с мировым именем. Естественно, в игровом плане у сине-гранатовых тоже возникнут серьёзные сложности. Лионель — фигура во всех отношениях. К тому же он — свой, воспитанник «Ла Масии». Причём кусать локти будут не только в «Барселоне», но и в Ла Лиге. Там ведь на его имени тоже зарабатывали большие деньги. Можно прогнозировать: теперь лига понесёт очень серьёзные убытки», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее в «Зените» отреагировали на уход Месси из «Барселоны».

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